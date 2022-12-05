Наставник Зари Патрик ван Леувен может покинуть луганский клуб, сообщает Динамомания.

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О причинах потенциального ухода нидерландца не сообщается. По информации источника, главным претендентом на место 53-летнего специалиста является экс-тренер Мариуполя и Кривбасса Александр Бабич.

Напомним, на зимний перерыв Заря ушла на 4-й строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 28 очков. От лидера – СК Днепр-1 – луганчане отстают на 7 пунктов.

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