toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга націй
ПОРТУГАЛІЯ - НІДЕРЛАНДИ УКРАЇНА - ЛЮКСЕМБУРГ ЄВРО-2020 ШВЕЙЦАРІЯ - АНГЛІЯ

Ван Дейк – про поразку у фіналі Ліги націй: Збірна Нідерландів може собою пишатись

00:28 32 Читать на русском
Ван Дейк – про поразку у фіналі Ліги націй: Збірна Нідерландів може собою пишатись
Вірджил ван Дейк / Фото AFP

Захисник збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк знайшов підбадьорливі слова після фіаско у фіналі Ліги націй проти Португалії (0:1).

61’ Гонсалу Гедеш
 
61’ Гонсалу Гедеш

"У нас були моменти, в обох команд були шанси. На полі було багато вільних зон. Ми повинні були зіграти трохи швидше і скористатися своїми епізодами. Прикро, що ми залишилися з порожніми руками.

Португалія – Нідерланди: Роналду увірвався в топ-5 гравців Європи за кількістю матчів у футболці національної команди

Ми робимо великі кроки вперед як команда і як колектив. Ця поразка не повинна зруйнувати наш розвиток. Ми можемо пишатися собою.

Тепер ми перемикається на кваліфікацію чемпіонату Європи, підготуємося найкращим чином", – цитує ван Дейка De Telegraaf.

Нагадаємо, 27-річний захисник минулого сезону завоював кубок Ліги чемпіонів у складі Ліверпуля.

Португалія виграла Лігу націй, здобувши впевнену перемогу над Нідерландами у фіналі

blog_ava
Португалія – Нідерланди: анонс фіналу Ліги націй
9 червня
11563
Теги
Ліга націй Португалія - Нідерланди Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Нідерланди Нідерланди
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
30
хв
Україна
21:45
Люксембург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук