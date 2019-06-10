Ван Дейк – про поразку у фіналі Ліги націй: Збірна Нідерландів може собою пишатись

Захисник збірної Нідерландів Вірджил ван Дейк знайшов підбадьорливі слова після фіаско у фіналі Ліги націй проти Португалії (0:1).

"У нас були моменти, в обох команд були шанси. На полі було багато вільних зон. Ми повинні були зіграти трохи швидше і скористатися своїми епізодами. Прикро, що ми залишилися з порожніми руками.

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Ми робимо великі кроки вперед як команда і як колектив. Ця поразка не повинна зруйнувати наш розвиток. Ми можемо пишатися собою.

Тепер ми перемикається на кваліфікацію чемпіонату Європи, підготуємося найкращим чином", – цитує ван Дейка De Telegraaf.

Нагадаємо, 27-річний захисник минулого сезону завоював кубок Ліги чемпіонів у складі Ліверпуля.

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