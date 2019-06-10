Ван Дейк – о поражении в финале Лиги наций: Сборная Нидерландов может собой гордиться

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк нашел ободряющие слова после фиаско в финале Лиги наций против Португалии (0:1).

"У нас были моменты, у обеих команд были шансы. На поле было много свободных зон. Мы должны были сыграть чуть быстрее и воспользоваться своими эпизодами. Жаль, что мы остались с пустыми руками.

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Мы делаем большие шаги вперед как команда и как коллектив. Это поражение не должно разрушить наше развитие. Мы можем гордиться собой.

Теперь мы переключается на квалификацию чемпионата Европы, подготовимся лучшим образом", – цитирует ван Дейка De Telegraaf.

Напомним, 27-летний защитник в прошлом сезоне завоевал Кубок Лиги чемпионов в составе Ливерпуля.

Португалия выиграла Лигу наций, одержав уверенную победу над Нидерландами в финале