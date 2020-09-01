Ван де Беек бажає виступати за "червоних дияволів" під 34-м номером, інформує Daily Mail.

Ван де Беек повідомив гравцям Аякса про переїзд у Манчестер

Зазначається, що гравець обрав його не випадково – саме під 34-м номером виступав гравець Аякса Абдельхак Нурі, який перебував у комі. Вихованець Аякса провів у непритомному стані 2 роки 8 місяців і 19 днів після того, як переніс зупинку серця в передсезонному матчі

До слова, у минулому сезоні чемпіонату Нідерландів Донні провів 23 матчі, в яких відзначився 8-ма голами та 6-ма асистами.

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