Ван де Беек желает выступать за "красных дьяволов" под 34-м номером, информирует Daily Mail.

Ван де Беек сообщил игрокам Аякса о переезде в Манчестер

Отмечается, что игрок выбрал его не случайно – именно под 34-м номером выступал игрок Аякса Абдельхаким Нури, который находился в коме. Воспитанник Аякса провел в бессознательном состоянии 2 года 8 месяцев и 19 дней после того, как перенес остановку сердца в предсезонном матче

К слову, в прошлом сезоне чемпионата Нидерландов Донни провел 23 матча, в которых отметился 8-ю голами и 6-ю ассистами.

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