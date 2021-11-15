Головний тренер Дженоа Андрій Шевченко опинився у складі символічної команди із тренерів, які у минулому мали ігрову кар'єру.

Transfermarkt у своєму Instagram опублікував склад із нинішніх тренерів, які свого часу мали зіркову кар'єру в статусі гравця.

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Не обійшлось без сумнівних рішень, таких як Нуну Ешпіріту Санту (екс-тренер Тоттенхема) та відсутність Пепа Гвардіоли. Лінію оборони гравців-наставників утворили Джованні ван Бронхорст (колишній тренер Фейєнорда), Юрген Клопп (Ліверпуль), Маурісіо Почеттіно (ПСЖ) та Венсан Компані (Андерлехт).

У півзахисті місце знайшлось Стівену Джеррарду (Астон Вілла), Патріку Вієйрі (Крістал Пелас), Хаві (Барселона) та Зінедіну Зідану (екс-наставник Реала). Дует форвардів утворили Андрій Шевченко (Дженоа) та Вейн Руні (Дербі Каунті).

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