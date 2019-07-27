Вальєхо став гравцем Вулверхемптона

Оборонець мадридського Реала Хесус Вальєхо став першим літнім новачком англійського Вулверхемптона.

Вихованець Сарагоси приєднався до команди Нуну Ешпіріту Санту. Про це повідомляє офіційний сайт Вулверхемптона.

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Вальєхо перебрався на Туманний Альбіон на правах оренди з мадридського Реала. Угода розрахована на 1 рік. Наразі невідомо, чи матимуть "вовки" право викупити центрбека після сезону 2019/20.

У минулому сезоні Хесус Вальєхо провів лише 7 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.