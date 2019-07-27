Вальехо стал игроком Вулверхэмптона

Защитник мадридского Реала Хесус Вальехо стал первым летним новичком английского Вулверхэмптона.

Воспитанник Сарагосы присоединился к команде Нуну Эшпириту Санту. Об этом сообщает официальный сайт Вулверхэмптона.

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Вальехо перебрался на Туманный Альбион на правах аренды из мадридского Реала. Соглашение рассчитано на 1 год. Пока неизвестно, будут ли "волки" иметь право выкупить центрбэка после сезона 2019/20.

В прошлом сезоне Хесус Вальехо провел всего 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.