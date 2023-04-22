Циганков спробує перервати невдалу серію: онлайн-трансляція матчу Вальядолід – Жирона
Вальядолід приймає Жирону у 30-му турі чемпіонату Іспанії. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".
Поєдинок чемпіонату Іспанії Вальядолід – Жирона стартує о 19:30 за київським часом. Команда Віктора Циганкова не програє вже 4 матчі і після 29-ти турів піднялася на 9 місце Прімери (38 очок). Вальядолід, президентом якого є легендарний Роналдо, у минулому турі несподівано обіграв Вільяреал, завдяки чому відірвався від зони вильоту на 4 бали.
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Віктор Циганков традиційно потрапив у стартовий склад Жирони, отримавши довіру від Мічела Санчеса. Щоправда, вінгер збірної України вже більше місяця не може відзначитися результативними діями. Після двох голів у ворота Райо Вальєкано "суха" серія Циганкова налічує вже 3 матчі. В активі Віктора 10 поєдинків у футболці Жирони (3 голи, 3 асисти).
Онлайн-трансляція гри доступна на MEGOGO. Стежити за основними подіями гри можна в онлайні "Футбол 24".
Стартові склади:
Вальядолід:
Жирона: