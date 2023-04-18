Іспанський клуб вже задумується про потенційний продаж вінгера збірної України Віктора Циганкова.

Каталонці встановили цінник на 25-річного українця, повідомив журналіст Ігор Циганик. За умови потенційного продажу, клуб хоче виручити не менше 20 мільйонів євро.

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Жироні Віктор під час останнього зимового трансферного вікна обійшовся усього в 5 мільйонів у євровалюті. Динамо також прописало опцію, згідно з якою отримає 50% від подальшого перепродажу.

Нагадаємо, Циганков провів за "біло-червоних" вже 10 поєдинків у Прімері, у яких відзначився трьома голами й стількома ж результативними передачами.

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