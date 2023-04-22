Вальядолид принимает Жирону в 30-м туре чемпионата Испании. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок чемпионата Испании Вальядолид – Жирона стартует в 19:30 по киевскому времени. Команда Виктора Цыганкова не проиграет уже 4 матча и после 29-ти туров поднялась на 9 место Примеры (38 очков). Вальядолид, президентом которого является легендарный Роналдо, в прошлом туре неожиданно обыграл Вильярреал, благодаря чему оторвался от зоны вылета на 4 балла.

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Виктор Цыганков традиционно попал в стартовый состав Жироны, получив доверие от Мичела Санчеса. Правда, вингер сборной Украины уже больше месяца не может отличиться результативными действиями. После двух голов в ворота Райо Вальекано "сухая" серия Цыганкова насчитывает уже 3 матча. В активе Виктора 10 поединков в футболке Жироны (3 гола, 3 ассиста).

Онлайн-трансляция игры доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Вальядолид:

Los 1️⃣1️⃣ con los que salimos con todo contra el @GironaFC.

¡A por los 3 puntos, equipo! ¡Aúpa Pucela!#RealValladolidGirona #11RV pic.twitter.com/ASi5nNwamU — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) April 22, 2023

Жирона: