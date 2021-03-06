В рамках суботньої програми 26-го туру іспанської Прімери Хетафе на виїзді поступився Вальядоліду. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 26-й тур

Вальядолід – Хетафе – 2:1

Голи: Плано, 14, Вайссман, 24 – Мата, 37

Вилучення: Мата, 85 (Хетафе)

Ельче – Севілья – початок о 17:15

Кадіс – Ейбар – початок о 19:30

Вальядолід у рідних стінах приймав Хетафе. Перша половина зустрічі виявилась результативною. На 14-й хвилині Плано вивів господарів уперед, а на 24-й їхню перевагу збільшив Вайссман. Під завісу тайму "сині" змогли відквитати один гол – відзначився Мата.

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У середині другого тайму господарі залишились без тренера, який отримав пряму червону за суперечки з арбітром. До кінця матчу гості відчайдушно намагались вирвати хоча б нічию, але в атаці нічого не вдавалось. На 85-й Мата отримав червону, чим зруйнував шанси Хатафе на мирову. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Вальядоліда – 2:1.

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