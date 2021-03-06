В рамках субботней программы 26-го тура испанской Примеры Хетафе на выезде уступил Вальядолиду. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 26-й тур

Вальядолид – Хетафе – 2:1

Голы: Плано, 14, Вайссман, 24 – Мата, 37

Удаление: Мата, 85 (Хетафе)

Эльче – Севилья – начало в 17:15

Кадис – Эйбар – начало в 19:30

Вальядолид в родных стенах принимал Хетафе. Первая половина встречи оказалась результативной. На 14-й минуте Плано вывел хозяев вперед, а на 24-й их преимущество увеличил Вайссман. Под занавес тайма "синие" смогли отквитать один гол –м отличился Мата.

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В середине второго тайма хозяева остались без тренера, который получил прямую красную за споры с арбитром. До конца матча гости отчаянно пытались вырвать хотя бы ничью, но в атаке ничего не удавалось. На 85-й Мата получил красную, чем разрушил шансы Хатафе на мировую. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Вальядолида – 2:1.

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