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Вальядолід у компенсований час забив два голи та вирвав перемогу над Ейбаром: 28-й тур Ла Ліги, матчі неділі

14:56 29 Читать на русском
Вальядолід у компенсований час забив два голи та вирвав перемогу над Ейбаром: 28-й тур Ла Ліги, матчі неділі
Ейбар – Вальядолід – 1:2 / Marca

В рамках 28-го туру іспанської Прімери Вальядолід драматично здолав Ейбар (1:2).

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 28-й тур

Ейбар – Вальядолід – 1:2

Голи: Орельяна, 54 – Верде, 90+1 (пен), Гвардіола, 90+4

Еспаньйол – Севілья – початок о 17:15

Валенсія – Хетафе – початок о 19:30

Вільяреал – Райо Вальєкано – початок о 19:30

Старт недільній програмі 28-го туру іспанського чемпіонату дав поєдинок між Ейбаром та Вальядолідом. Господарі з перших хвилин захопили ініціативу, але відкрити рахунок змогли лише по перерві. На 54-й хвилині Фабіо Орельяна отримав передачу від Серхі Енріча та з меж штрафного майданчика пробив голкіпера суперника – 1:0. У другій половині другого тайму Вальядолід підвищив темп, але відігратися вдалося аж у компенсований час завдяки пенальті, який привіз Дмітровіч та реалізував Даніель Верде. Здавалося, що це кінець, але на 90+4 хвилині Серхі Гвардіола вирвався віч-на-віч та забив переможний м'яч Вальядоліда – 1:2!

Таким чином, Ейбар з 36 заліковими балами залишився на одинадцятій позиції. Вальядолід, набравши 29 очок, йде на шістнадцятій, збільшивши відрив від зони вильоту до чотирьох пунктів.

Теги
Вальядолід Вальядолід Ейбар Ейбар Іспанія
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