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Вальядолид в компенсированное время забил два гола и вырвал победу над Эйбаром: 28-й тур Ла Лиги, матчи воскресенья

14:59 15 Читати українською
Вальядолид в компенсированное время забил два гола и вырвал победу над Эйбаром: 28-й тур Ла Лиги, матчи воскресенья
Эйбар – Вальядолид – 1:2/ Marca

В рамках 28-го тура испанской Примеры Вальядолид драматически одолел Эйбар (1:2).

Чемпионат Испании 2018/2019, 28-й тур

Эйбар – Вальядолид – 1:2

Голы: Орельяна, 54 – Верде, 90+1 (пен), Гвардиола, 90+4

Эспаньол – Севилья – начало в 17:15

Валенсия – Хетафе – начало в 19:30

Вильярреал – Райо Вальекано – начало в 19:30

Старт воскресной программе 28-го тура испанского чемпионата дал поединок между Эйбаром и Вальядолидом. Хозяева с первых минут захватили инициативу, но открыть счёт смогли только после перерыва. На 54-й минуте Фабио Орельяна получил передачу от Серхи Энрича и с пределов штрафной пробил голкипера соперника – 1:0. Во второй половине второго тайма Вальядолид взвинтил темп, но отыграться удалось только в компенсированное время благодаря пенальти, который прив'з Дмитрович и реализовал Даниэль Верде. Казалось, что это конец, но на 90+4 минуте Серхи Гвардиола вырвался один на один и забил победный мяч Вальядолида – 1:2!

Таким образом, Эйбар с 36 зачётными баллами остался на одиннадцатой позиции. Вальядолид, набрав 29 очков, идёт на шестнадцатой, увеличив отрыв от зоны вылета до четырех пунктов.

Теги
Испания Вальядолід Вальядолід Эйбар Эйбар
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