Вальверде: Вболівальники Барселони підтримують Коутінью

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде відреагував на чутки навколо свого підопічного бразильця Коутінью.

"Я не думаю, що тут є якась історія. Йому було приділено багато уваги, тому що це Барселона, а в Барселоні іноді речам, які не важливі, приділяється занадто багато уваги. Вболівальники підтримують Коутінью, а Коутінью грає для них", – цитує Вальверде Mundo Deportivo.

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Нагадаємо, Філіппе святкував свій гол у ворота Манчестер Юнайтед, запхавши пальці у вуха. Вболівальники сприйняли це на свою адресу, оскільки вони часто критикували хавбека за мляву гру останнім часом.

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