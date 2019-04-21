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Вальверде: Вболівальники Барселони підтримують Коутінью

21 квітня 23:11 82 Читать на русском
Вальверде: Вболівальники Барселони підтримують Коутінью
Ернесто Вальверде / Reuters

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде відреагував на чутки навколо свого підопічного бразильця Коутінью.

45’ Клеман Лангле
64’ Жорді Альба
 
Хуанмі 62’
45’ Клеман Лангле
62’ Хуанмі
64’ Жорді Альба

"Я не думаю, що тут є якась історія. Йому було приділено багато уваги, тому що це Барселона, а в Барселоні іноді речам, які не важливі, приділяється занадто багато уваги. Вболівальники підтримують Коутінью, а Коутінью грає для них", – цитує Вальверде Mundo Deportivo.

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Нагадаємо, Філіппе святкував свій гол у ворота Манчестер Юнайтед, запхавши пальці у вуха. Вболівальники сприйняли це на свою адресу, оскільки вони часто критикували хавбека за мляву гру останнім часом.

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Теги
Іспанія Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Барселона - Реал Сосьєдад Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Барселона Барселона
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