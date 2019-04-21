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Барселона – Реал Сосьєдад: фанати "блаугранас" освистали Коутінью за провокаційний жест

10:43 198 Читать на русском
Барселона – Реал Сосьєдад: фанати "блаугранас" освистали Коутінью за провокаційний жест
Філіппе Коутінью / Фото EFE

Півзахисник Барселони Філіппе Коутінью втратив підтримку вболівальників каталонського клубу.

45’ Клеман Лангле
64’ Жорді Альба
 
Хуанмі 62’
45’ Клеман Лангле
62’ Хуанмі
64’ Жорді Альба

В рамках 33-го туру Ла Ліги Барселона здолала Реал Сосьєдад. Окрім 3-х забитих голів, у матчі трапився досить неоднозначний епізод.

Коутінью прокоментував звинувачення в неповазі до фанатів

На 72-й хвилині на полі з'явився хавбек каталонців Філіппе Коутінью, якого одразу почали засвистувати прихильники "блаугранас", повідомляє Marca.

Така поведінка фанатів викликана жестом бразильця, який він продемонстрував у матчі проти Манчестер Юнайтед. Нагадаємо, Філіппе святкував свій гол у ворота Юнайтед, запхавши пальці у вуха. Вболівальники сприйняли це на свій рахунок, оскільки вони часто критикували хавбека за мляву гру останнім часом.

В поточному сезоні Ла Ліги, Коутінью провів 31 матч, в яких відзначився 5-ма голами та 2-ма асистами.

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Теги
Іспанія Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Барселона Барселона футбольні фанати Барселона - Реал Сосьєдад
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