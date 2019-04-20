Барселона вдома здобула непросту перемогу над Реал Сосьєдадом

В рамках 33-го туру іспанської першості Барселона завдяки голам Клемана Лангле та Жорді Альби переграла у рідних стінах Реал Сосьєдад (2:1).

Матч розпочався у дуже повільному темпі без особливої гостроти з боку обох команд. За перші 25 хвилин найбільш помітним футболістом був голкіпер Херонімо Рульї, який раз за разом виходив з воріт та перехоплював банальні подачі господарів. Навіть Мессі зі штрафного пробив у стінку – настільки все було спокійно на полі, що влаштовувало басків. З часом вони підлаштувалися та навіть провели кілька непоганих за задумом позиційних атак.

Друга половина першого тайму виявилась набагато гострішою. Команди обмінялися кількома небезпечними моментами: так, на 27-й хвилині Лео зі стандарту пробив над поперечиною, а на 31-й красивою стіночкою увірвався у карний майданчик – в останню мить м'яч з-під його ніг вибив Рульї! Відповідь Сосьєдада виявилась вражаючою: Пардо закинув м'яч на лівий край штрафного, звідки Хуанмі потужно вистрілив низом – тер Штеген парирував на Хосе Вілліана, а той з кількох метрів запустив круглого на трибуни! За дві хвилини після цього Мессі завершив затяжну атаку Барси нескладним ударом в руки голкіперу.

Подібний темп мав до чогось призвести. Дуже швидко стало зрозуміло, що "блаугранас" завелися та притиснули басків. На 42-й хвилині пролунав перший дзвіночок: Мессі накрутив Муньйоса на правому краю штрафного та віддав передачу на Альбу, той перевів лівіше на Суареса, а Луїс в дотик пробив ближній кут – Рульї парирував! На 45-й же господарі відкрили рахунок, заробивши кутовий після подачі на Суареса: Дембеле подав, а Лангле ударом головою влучив у дальню дев'ятку – 1:0.

По перерві зміст гри не змінився. Так, на 48-й хвилині Відаль міг вирватись віч-на-віч, однак вирішив віддати вліво на Дембеле, який виконав невдалий простріл; на 50-й же Усман разом з Лео запоров дуже непогану атаку обрізкою в чужому штрафному. Сосьєдад відповів дальнім ударом Пардо, який зрикошетив від захисника та полетів у нижній кут воріт – тер Штеген врятував Барсу. На 58-й Дембеле знову запоров атаку "блаугранас", пробивши з лівого краю карного майданчику поруч зі стійкою.

Логіка поєдинку натякала, що Барселона знаходиться ближче до голу, однак на 61-й хвилині Реал Сосьєдад несподівано просто зрівняв рахунок. Помилився Піке, який пропустив розрізну передачу Меріно та ривок Хуанмі за спину – форварду залишилось тільки прокинути м'яч повз тер Штегена, що той і зробив.

Втім, вже на 64-й каталонці відновили свою перевагу: Жорді Альба отримав передачу від Мессі та з краю штрафного пробив у дальній нижній кут – 2:1. Щоправда, арбітри не одразу зараховували гол через підозру на пасивний офсайд Дембеле. Зрештою, вони справедливо вирішили, що Усман під час удару Жорді не заважав голкіперу.

Після другого голу каталонці вже старалися не відпускати гру, якісно обороняючись та розриваючи суперника на контратаках. Вже на 70-й хвилині лише самовіддана гра Рульї на виході врятувала Сосьєдад від виходу Мессі віч-на-віч; на 78-й же Суарес протягнув м'яч до штрафного та віддав вліво на Ракітіча, а той потужно вистрілив у ближню дев'ятку – м'яч торкнувся сітки із зовнішнього боку! Міг забити і Артуро Відаль, який підчатував зрізку Пардо та за кількох метрів запустив м'яч на трибуни. Кілька небезпечних проходів в останній момент зупиняли захисники, в той час як у Сосьєдада можна згадати хіба що прохід Оярсабаля з ударом метрів з 14-ти – його заблокували.

Зрештою, Барселона впевнено довела матч до перемоги. Каталонці набрали 77 залікових балів та продовжили лідирувати у турнірній таблиці з 9-очковим відривом від Атлетіко, в той час як Сосьєдад залишився на десятій сходинці з 41 пунктом.