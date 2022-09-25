Вінгер збірної Уругваю Федеріко Вальверде, який на клубному рівні виступає за Реал, вкотре нагадав футбольній спільноті про свої потужні постріли.

Уругвайці у товариському поєдинку зустрічались з Іраном, якому мінімально поступились (0:1) у межах підготовки до ЧС-2022.

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Єдиний гол до свого активу записав Мехді Таремі на 79 хвилині. Проте перевернути гру на користь уругвайців дуже прагнув Вальверде. Федеріко чотири рази завдав гарматних ударів по воротах візаві, три з них на себе прийняв захисник Шоджа Халілзаде.

У Вальверде і Ко попереду ще один контрольний матч – проти Канади 27 вересня. На чемпіонаті світу Уругвай протистоятиме Південній Кореї, Португалії та Гані.

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