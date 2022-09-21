Переїзд у Мерсисайд дається уругвайцю дуже складно. Поки Нуньєса не вдається продемонструвати ту якість гри, за яку Ліверпуль заплатив 75 мільйонів євро. Через це форварда регулярно висміюють у соцмережах.

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Ще влітку було вірусним відео, як Дарвін невдало завершує атаки на тренуванні Ліверпуля. Тепер нападник переніс цей елемент у розташування збірної Уругваю. В одному з епізодів удар Нуньєса виявився настільки бездарним, що замість воріт м'яч опинився біля кутового прапорця.

Зауважимо, що у нинішньому сезоні 23-річний нападник встиг зіграти за Ліверпуль 6 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист.