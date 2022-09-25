Вингер сборной Уругвая Федерико Вальверде, который на клубном уровне выступает за Реал, в очередной раз напомнил футбольному сообществу о своих мощных выстрелах.

Уругвайцы в товарищеском поединке встречались с Ираном, которому минимально уступили (0:1) в рамках подготовки к ЧМ-2022.

Нуньес не избавился от "синдрома Ливерпуля" даже в сборной – видео бездарного удара уругвайца на тренировке

Единственный гол в свой актив записал Мехди Тареми на 79 минуте. Однако перевернуть игру в пользу уругвайцев очень стремился Вальверде. Федерико четырежды нанес пушечные удары по воротам визави, три из них на себя принял защитник Шоджа Халилзаде.

У Вальверде и Ко впереди еще один контрольный матч – против Канады 27 сентября. На чемпионате мира Уругвай будет противостоять Южной Корее, Португалии и Гане.

Армения – Украина: Тымчик, Зубков, Довбик, Лунин, Игнатенко, Ярмола – исторического шоу для Лиги наций еще недостаточно