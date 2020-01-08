Вальверде скептично оцінив зміни у регламенті Суперкубка Іспанії

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде розповів про підготовку своєї команди до півфіналу Суперкубка Іспанії проти Атлетіко, а також поділився думками щодо нового формату змагання.

"Цей формат відрізняється від того, до якого ми звикли. Це не двоматчеве протистояння чи гра ліги. Це очевидно, тому ми будемо грати не так, як у чемпіонаті. Ми знаємо, що нам потрібна перемога і знаємо, як важко грати проти Атлетіко.

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Я говорив це і раніше, але футбол, з яким ми пов'язані – це індустрія. Пошуки джерел доходу – ось чому ми тут. Надам об'єктивну статистику: це мій п'ятий Суперкубок. У перших трьох моїй команді довелося грати другий матч в гостях. І коли ми виграли Лігу, мені також довелося грати на виїзді. Тепер дивно грати проти двох запрошених команд.

Я не знаю, чи краще було б проводити Суперкубок влітку. Це завжди був перший титул в сезоні, який розігрували між чемпіонами Прімери і володарями Кубка. Я думаю, що все було гаразд, але це змінилося. Ми оцінимо все, коли турнір закінчиться. Очевидно те, що ігри є привабливими для вболівальників, але зі спортивної точки зору є тільки один чемпіон ліги і тільки один володар Кубка", – цитує Вальверде AS.

Нагадаємо, цьогорічний розіграш Суперкубка Іспанії відбувається в Саудівській Аравії. Окрім Барселони за трофей борються Валенсія, Реал та Атлетіко.

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