Бускетс та Вальверде заблукали у Саудівській Аравії і запізнились на прес-конференцію перед матчем Суперкубка Іспанії

Барселона зіткнулася з певними організаційними труднощами напередодні півфіналу Суперкубка Іспанії проти Атлетіко.

Головний тренер команди Ернесто Вальверде та хавбек Серхіо Бускетс не змогли вчасно приїхати на традиційну передматчеву прес-конференцію, інформує AS.

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Наставник і гравець каталонців були змушені діставатися пункту призначення окремо від всієї команди, однак дорогою виникли певні труднощі. Автомобіль з представниками Барселони приїхав не на базу Аль-Іттіхада, яка повинна була приймати захід, а на стадіон Короля Абдалли (він розташований за 40 хвилин їзди від бази). Там додалася ще одна проблема – дорожні затори, які не залишили Бускетсу і Вальверде шансів на своєчасне прибуття. Зрештою, прес-конференцію довелося провести вже після вечірнього тренування "блаугранас".

Нагадаємо, матч півфіналу Суперкубка Іспанії між Барселоною та Атлетіко відбудеться завтра (9 січня), початок о 21:00 за київським часом.

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