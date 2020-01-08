Суперкубок Іспанії – очікуване Ель Класіко, новий формат, український слід та присмак скандалу: все, що треба знати

8 січня стартує Суперкубок Іспанії 2019/20, у якому візьмуть участь Барселона, Реал Мадрид, Атлетіко та Валенсія. Повний гід по турніру читайте на "Футбол 24".

Формат та учасники турніру

36-й розіграш Суперкубка Іспанії пройде за зміненим форматом у стилі "фіналу чотирьох". Вперше в історії турніру трофей розіграють не лише чинні чемпіон та володар Кубка, а одразу 4 команди. Барселона та Валенсія отримали право на участь у змаганнях на правах чемпіона та володаря Копа дель Рей 2018/19, а Реал і Атлетіко – як найкращі команди минулого сезону Прімери, які не грали у фіналі національного Кубка.

У першому півфіналі зустрінуться Валенсія та Реал, а другого фіналіста визначать Атлетіко з Барселоною. Переможці півфінальних пар і розіграють трофей. Матчу за 3 місце регламентом не передбачено. Кожний поєдинок триватиме 90 хвилин, у випадку нічиєї гра перейде в екстра-тайм, у якому тренери отримають можливість провести четверту заміну. Якщо ж за підсумками 120-ти хвилин переможця не буде виявлено, то долю зустрічі вирішить серія післяматчевих пенальті. У всіх поєдинках використовуватиметься система VAR.

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Таким чином, завдяки зміні регламенту вболівальники отримали шанс побачити ще одне Ель Класіко, адже попередня версія регламенту турніру передбачала два поєдинки між Барселоною та Валенсією – по одному на полі кожної команди.

До слова, каталонці є рекордсменами Суперкубка Іспанії за кількістю перемог у турнірі. В активі "блаугранас" 13 трофеїв, на 3 менше у Реала. Атлетіко виграв 2 Суперкубки, а Валенсія – лише один (у 1999 році).

Місце проведення та календар матчів

Іспанська федерація знову вирішила провести Суперкубок за межами країни, підписавши відповідний контракт на 3 роки. Матч Барселона – Севілья у 2018-му пройшов у Марокко, а зараз всім чотирьом учасникам довелося їхати ще далі. Усі три поєдинки Суперкубка Іспанії (півфінали та фінал) пройдуть у Саудівській Аравії на стадіоні імені короля Абдалли у передмісті Джидди – другого за розмірами міста Саудівської Аравії (майже 3,5 млн мешканців). Арена була відкрита у 2014 році та вміщує 62 тисячі 241 глядачів. Її будівництво обійшлося у 533 млн доларів США. Стадіон приймав декілька важливих матчів місцевого значення, а також товариський поєдинок Бразилія – Аргентина, який відбувся 16 жовтня 2018-го. Рік тому Ювентус та Мілан розіграли тут Суперкубок Італії – туринці завдяки голу Роналду здобули мінімальну перемогу та завоювали трофей.

До слова, даний стадіон має і "український слід", адже на арені імені короля Абдалли виступає Аль-Ахлі з Джидди, який у сезоні 2017/18 очолював Сергій Ребров. Саме екс-динамівець став свідком історичної події – 12 січня 2018 року вперше в історії Саудівської Аравії на стадіоні Джидди пройшов поєдинок, на який офіційно дозволили вхід жінкам. До того моменту саудівські жінки могли лише мріяти про перегляд футбольного матчу безпосередньо з трибун стадіону. Окрім Аль-Ахлі, домашні матчі на даній арені проводить і Аль-Іттіхад.

Зазнав змін і календар Суперкубка. Замість традиційного серпня іспанська федерація вирішила провести турнір з 8 по 12 січня. 8 та 9 числа пройдуть півфінальні поєдинки, а 12-го – фінал.

Півфінали

Валенсія – Реал

8 січня, 21:00 (київський час). Пряма трансляція на MEGOGO

Головний арбітр: Хесус Хіль Мансано.

Першого фіналіста визначать мадридський Реал та Валенсія – чинний володар Кубка Іспанії, яка у минулорічному фіналі обіграла Барселону. Після першого кола Прімери мадридці посідають 2 місце в чемпіонаті, поступаючись Барселоні за додатковими показниками. Валенсія розмістилася на 6-й позиції Ла Ліги. Цікаво, що саме підопічні Альберта Селадеса демонструють найкращу форму в останніх матчах серед усіх команд Прімери – 11 набраних очок з 15-ти можливих. Для порівняння – в активі Атлетіко 10 балів, а Реал та Барселона набрали по 9 очок у останніх 5-ти матчах.

До слова, для наставника левантійців матч проти Реала точно є принциповим – раніше він захищав кольори "вершкових" у статусі гравця, а пізніше входив у тренерський штаб Хулена Лопетегі, який був звільнений після провальних результатів Реала на старті сезону 2018/19. Селадес не зможе розраховувати на Родріго Морено та Гонсалу Гедеша, хоча обидва гравці і прибули до Джидди разом з командою. Втім, їхня участь у турнірі виключена через травми.

Реалу через таку ж причину не допоможуть Еден Азар, Гарет Бейл та Карім Бензема. За відсутності француза, який є найкращим бомбардиром команди у поточному сезоні, з перших хвилин може вийти серб Лука Йовіч. Також іспанські ЗМІ припускають, що Зінедін Зідан може змінити ігрову схему, використавши двох форвардів – Родріго та Вінісіуса.

Барселона – Атлетіко

9 січня, 21:00 (київський час). Пряма трансляція на MEGOGO.

Головний арбітр: Хосе Луїс Гонсалес Гонсалес.

В іншому півфіналі зійдуться чинний чемпіон – Барселона – та мадридський Атлетіко. "Блаугранас" останнім часом дещо здали (3 нічиї у 5-ти останніх поєдинках), але все ще продовжують втримувати лідерство у турнірній таблиці чемпіонату. Мессі та компанія можуть розпочати 2020 рік із завоювання трофею, але для цього необхідно здійснити для початку перший крок у вигляді перемоги над командою Дієго Сімеоне.

У обох команд є певні кадрові втрати, причому у Барселони вони куди серйозніші. Не зіграє в Суперкубку Іспанії Марк-Андре Тер Штеген – основний голкіпер "блаугранас". якого у воротах замінить Норберто Нето. Також не вийдуть на поле Усман Дембеле та Артур, які продовжують відновлення від пошкоджень та залишилися в Іспанії. Що стосується Атлетіко, то Дієго Сімеоне не зможе розраховувати на травмованих Дієго Косту та Лемара, які теж не полетіли до Саудівської Аравії. Натомість встигли відновитися Коке, Альваро Мората та Хосе Марія Хіменес, які готові вийти на поле у матчі проти Барселони.

Фінал

Вирішальний матч Суперкубка Іспанії 2019/20 пройде 12 січня, початок о 20:00 (київський час). Пряма трансляція поєдинку буде доступна на MEGOGO.

Призові, скандал та полеміка

Проведення Суперкубка Іспанії у Саудівській Аравії, безумовно, дозволить учасникам турніру отримати непогані призові. Окрім оплачених витрат, всі 4 клуби зароблять щонайменше по 800 тисяч євро від Федерації футблу Іспанії. Фіналіст отримає 1,4 млн євро, переможець Суперкубка – 2 мільйони. Суттєві надходження передбачені і від телевізійників – Реал та Барселона поповнять бюджет на 9 млн євро, а от Валенсії дістанеться втричі менше. Левантійці вже скаржилися з цього приводу у Федерацію, але очільник RFEF Луїс Рубіалес мотивував це тим, що без участі іспанських грандів надходження були б куди меншими. Історія може мати продовження, адже Валенсія готова навіть судитися з цього приводу.

Новий формат турніру виглядає привабливішим для вболівальників. Прихильники футболу не лише побачать гру іспанських грандів, а чимало з них ще й очікують на поєдинок Барселона – Реал, який може відбутися 12 січня у випадку перемоги обох команд у півфіналах. На півфінальному поєдинку Барселони та Атлетіко очікується аншлаг, адже продано вже 62 тисячі квитків. На матч Реала та Валенсії станом на вечір вівторка ще залишалося декілька тисяч перепусток.

Втім, це свято буде переважно для аравійських уболівальників. Активні прихильники всіх 4-х учасників турніру тотально проігнорували поїздку до Саудівської Аравії. Реал, Барселона, Атлетіко та Валенсія отримали право на реалізацію 12-ти тисяч квитків на всіх, але змогли продати заледве одну тисячу. Лідером став Реал, фанати якого викупили 700 перепусток. Прихильники Барселони придбали 300 квитків, Атлетіко – 50, а Валенсії – всього 26. Керівництво останніх навіть вирішило відшкодувати своїм нечисленним уболівальникам витрати на поїздку, зазначає AS. Поїздка, до слова, коштує доволі дорого – вартість квитків складає від 25 до 37 євро, але дорога та проживання на Близькому Сході вартуватимуть іспанським фанатам близько 3 тисяч євро. Мало хто з іспанців готовий був викласти таку суму заради Суперкубка Іспанії. Тим більше, з урахуванням недавнього Різдва.

Крім того, проведення Суперкубка посеред сезону, та ще й далекій Саудівській Аравії відбере чимало сил у гравців усіх команд. Не виключено, що наставники вдадуться до суттєвої ротації складів, адже попереду боротьба у Прімері, а за півтора місяці – і в Лізі чемпіонів. Усі 4 учасники Суперкубка представляють Іспанію в 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи, а Реал з Барселоною ще й ведуть відчайдушну боротьбу за чемпіонство.

Чимало полеміки викликало і рішення іспанської федерації підписати трирічний контракт із Саудівською Аравією на проведення матчів Суперкубка. Проблема з дотриманням прав людини (зокрема, жінок) є дуже актуальною у цьому регіоні. Самоспалення іранської жінки через заборону відвідувати футбольні матчі вкотре привернуло увагу УЄФА до даної проблеми. У Саудівській Аравії жінки не мають вільного доступу на стадіони (лише віднедавна для них відкрили декілька спеціальних секторів), а тому країна ризикувала отримати заборону на проведення матчів за участю європейських команд. Федерація футболу Іспанії вирішила все ж провести Суперкубок у цій доволі закритій для світу країні – контракт з гонораром більше 100 млн євро за 3 роки переконав Рубіалеса. І все ж іспанців можна зрозуміти – практика проводити Суперкубок в інший країнах стає все більш звичною, а також сприяє популяризації футболу. Не кажучи вже про те, що Іспанія стане першою країною, яка проведе свій офіційний національний турнір на території іншої держави у такому форматі.

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