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Вальверде скептически оценил изменения в регламенте Суперкубка Испании

8 января 22:43 159 Читати українською
Вальверде скептически оценил изменения в регламенте Суперкубка Испании
Эрнесто Вальверде / АР

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде рассказал о подготовке своей команды к полуфиналу Суперкубка Испании против Атлетико, а также поделился мыслями о новом формате соревнования.

51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

"Этот формат отличается от того, к которому мы привыкли. Это не двухматчевое противостояние или игра лиги. Это очевидно, поэтому мы будем играть не так, как в чемпионате. Мы знаем, что нам нужна победа и знаем, как трудно играть против Атлетико.

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Я говорил это и раньше, но футбол, с которым мы связаны – это индустрия. Поиски источников дохода – вот почему мы здесь. Предоставлю объективную статистику: это мой пятый Суперкубок. В первых трех моей команде пришлось играть второй матч в гостях. И когда мы выиграли Лигу, мне также пришлось играть на выезде. Теперь странно играть против двух приглашенных команд.

Я не знаю, лучше ли было бы проводить Суперкубок летом. Это всегда был первый титул в сезоне, который разыгрывали между чемпионами Примеры и обладателями Кубка. Я думаю, что все было в порядке, но это изменилось. Мы оценим все, когда турнир закончится. Очевидно то, что игры являются привлекательными для болельщиков, но со спортивной точки зрения есть только один чемпион лиги и только один обладатель Кубка", – цитирует Вальверде AS.

Напомним, нынешний розыгрыш Суперкубка Испании проходит в Саудовской Аравии. Кроме Барселоны за трофей борются Валенсия, Реал и Атлетико.

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Испания Барселона Барселона Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Суперкубок Испании Барселона - Атлетико
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