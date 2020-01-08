Вальверде скептически оценил изменения в регламенте Суперкубка Испании

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде рассказал о подготовке своей команды к полуфиналу Суперкубка Испании против Атлетико, а также поделился мыслями о новом формате соревнования.

"Этот формат отличается от того, к которому мы привыкли. Это не двухматчевое противостояние или игра лиги. Это очевидно, поэтому мы будем играть не так, как в чемпионате. Мы знаем, что нам нужна победа и знаем, как трудно играть против Атлетико.

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Я говорил это и раньше, но футбол, с которым мы связаны – это индустрия. Поиски источников дохода – вот почему мы здесь. Предоставлю объективную статистику: это мой пятый Суперкубок. В первых трех моей команде пришлось играть второй матч в гостях. И когда мы выиграли Лигу, мне также пришлось играть на выезде. Теперь странно играть против двух приглашенных команд.

Я не знаю, лучше ли было бы проводить Суперкубок летом. Это всегда был первый титул в сезоне, который разыгрывали между чемпионами Примеры и обладателями Кубка. Я думаю, что все было в порядке, но это изменилось. Мы оценим все, когда турнир закончится. Очевидно то, что игры являются привлекательными для болельщиков, но со спортивной точки зрения есть только один чемпион лиги и только один обладатель Кубка", – цитирует Вальверде AS.

Напомним, нынешний розыгрыш Суперкубка Испании проходит в Саудовской Аравии. Кроме Барселоны за трофей борются Валенсия, Реал и Атлетико.

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