Вальверде покине Барселону після завершення сезону

Наставник Барселони Ернесто Вальверде найближчим часом змушений буде шукати собі нове місце праці.

Головний тренер каталонської Барселони Ернесто Вальверде покине свою посаду влітку 2020 року, повідомляє іспанське видання AS. Незважаючи на те, що чинний контракт Вальверде з каталонцями містить опцію продовження ще на один сезон, керівництво "блаугранас" не планує активовувати цей пункт навіть в тому випадку, якщо навесні він виграє з командою Ла Лігу і Лігу чемпіонів.

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Основними кандидатами на посаду головного тренера Барселони є наставник збірної Нідерландів Рональд Куман і тренер ПСВ Марк ван Боммель – обидва раніше виступали за "синьо-гранатових" у статусі гравців.

Нагадаємо, Ернесто Вальверде очолює Барселону з літа 2017 року і встиг завоювати з командою два титули чемпіона Іспанії, Кубок і Суперкубок Іспанії. У поточному сезоні каталонський клуб ділить першу сходинку з мадридським Атлетіко, набравши 19 очок, однак має матч в запасі.

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