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Вальверде покинет Барселону после завершения сезона

15:05 134 Читати українською
Вальверде покинет Барселону после завершения сезона
Эрнесто Вальверде / Фото из открытых источников

Наставник Барселоны Эрнесто Вальверде в ближайшем будущем будет вынужден искать себе новое место работы.

Главный тренер каталонской Барселоны Эрнесто Вальверде покинет свой пост летом 2020 года, сообщает испанское издание AS. Несмотря на то, что действующий контракт Вальверде с каталонцами содержит опцию продления еще на один сезон, руководство "блаугранас" не планирует активировать этот пункт даже в том случае, если весной он выигрывает с командой Ла Лигу и Лигу чемпионов.

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Основными кандидатами на пост главного тренера Барселоны являются наставник сборной Нидерландов Рональд Куман и тренер ПСВ Марк ван Боммель – оба ранее выступали за "сине-гранатовых" в качестве игроков.

Напомним, Эрнесто Вальверде возглавляет Барселону с лета 2017 года и завоевал с командой два титула чемпиона Испании, Кубок и Суперкубок Испании. В текущем сезоне каталонский клуб делит первое место с мадридским Атлетико, набрав 19 очков, имея матч в запасе.

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Барселона Барселона Испания Рональд Куман Рональд Куман Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Марк ван Боммель Марк ван Боммель
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