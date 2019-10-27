Вальверде покинет Барселону после завершения сезона

Наставник Барселоны Эрнесто Вальверде в ближайшем будущем будет вынужден искать себе новое место работы.

Главный тренер каталонской Барселоны Эрнесто Вальверде покинет свой пост летом 2020 года, сообщает испанское издание AS. Несмотря на то, что действующий контракт Вальверде с каталонцами содержит опцию продления еще на один сезон, руководство "блаугранас" не планирует активировать этот пункт даже в том случае, если весной он выигрывает с командой Ла Лигу и Лигу чемпионов.

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Основными кандидатами на пост главного тренера Барселоны являются наставник сборной Нидерландов Рональд Куман и тренер ПСВ Марк ван Боммель – оба ранее выступали за "сине-гранатовых" в качестве игроков.

Напомним, Эрнесто Вальверде возглавляет Барселону с лета 2017 года и завоевал с командой два титула чемпиона Испании, Кубок и Суперкубок Испании. В текущем сезоне каталонский клуб делит первое место с мадридским Атлетико, набрав 19 очков, имея матч в запасе.

Вальверде вбиває Барселону