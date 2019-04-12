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Вальверде оцінив шанси Мессі зіграти проти Уески після травми у матчі з Манчестер Юнайтед

19:56 9 Читать на русском
Вальверде оцінив шанси Мессі зіграти проти Уески після травми у матчі з Манчестер Юнайтед
Ліонелю Мессі розбили обличчя у матчі ЛЧ проти Манчестер Юнайтед / Фото QF

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде розповів про підготовку команди до матчу 32-го туру Ла Ліги проти Уески та розповів про фізичний стан Ліонеля Мессі.

 

"У складі будуть зміни. У нас щільний графік, попереду складні матчі, чергова напружена гра проти Уески і матч-відповідь у Лізі чемпіонів. Необхідно провести зміни в складі перед грою.

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Говорячи про Мессі, то є ймовірність того, що він буде відпочивати. Я говорив з ним. Він в порядку, незважаючи на те, що отримав потужний удар по обличчю. Ми оцінимо його стан після тренування, але поки можу сказати, що Мессі навряд чи зіграє в суботу", – цитує Вальверде Diario Sport.

Після 31-го туру чемпіонату Іспанії Барселона лідирує в турнірній таблиці з відривом в 11 очок від Атлетіко.

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Барселона Барселона Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Уеска - Барселона
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