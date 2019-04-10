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Манчестер Юнайтед – Барселона: Смоллінг розбив Мессі обличчя – криваві фото

10 квітня 23:25 548 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Барселона: Смоллінг розбив Мессі обличчя – криваві фото
Ліонель Мессі / УЄФА

Нападник Барселони Ліонель Мессі отримав по обличчю від Кріса Смоллінга.

 
Люк Шоу 13’
13’ Люк Шоу

На 31-й хвилині першого тайму поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Юнайтед та Барселоною трапився неприємний епізод.

Манчестер Юнайтед – Барселона – відео голів

Нападник "блаугранас" Ліонель Мессі зіштовхнувся із захисником "червоних дияволів" Крісом Смоллінгом та отримав неприємний удар ліктем у обличчя. Лікарям знадобився деякий час, аби зупинити кров.

Манчестер Юнайтед – Барселона: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

До слова, станом на 60-у хвилину матчу Барселона перемагає Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0. Автоголом відзначився захисник манкуніанців Люк Шоу.

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Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед - Барселона Кріс Смоллінг Кріс Смоллінг Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона
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