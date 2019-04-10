Манчестер Юнайтед – Барселона: Смоллінг розбив Мессі обличчя – криваві фото

Нападник Барселони Ліонель Мессі отримав по обличчю від Кріса Смоллінга.

На 31-й хвилині першого тайму поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Юнайтед та Барселоною трапився неприємний епізод.

Манчестер Юнайтед – Барселона – відео голів

Нападник "блаугранас" Ліонель Мессі зіштовхнувся із захисником "червоних дияволів" Крісом Смоллінгом та отримав неприємний удар ліктем у обличчя. Лікарям знадобився деякий час, аби зупинити кров.

Манчестер Юнайтед – Барселона: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

До слова, станом на 60-у хвилину матчу Барселона перемагає Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0. Автоголом відзначився захисник манкуніанців Люк Шоу.