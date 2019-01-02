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Вальверде не впевнений у своєму майбутньому в Барселоні

09:28 564 Читать на русском
Вальверде не впевнений у своєму майбутньому в Барселоні
Ернесто Вальверде / Фото Reuters

Наставник Барселони Ернесто Вальверде неоднозначно прокоментував свої перспективи в іспанському гранді.

"Я не знаю, що буду робити в наступному сезоні. Це футбол. Може статися все, що завгодно, ніколи не загадую наперед.

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Два місяці – це дуже довгий термін. Якщо не виграєш лігу, всі звертають увагу на тренера, тому що так прийнято. Я намагаюся виконати поставлені завдання, так що давайте подивимося.

Кожен день відбувається щось, з чим так чи інакше доводиться стикатися. У всіх нас є спільна мета: щоб клуб працював і ріс з кожним днем, щоб ми грали добре і люди були щасливі", – цитує Вальверде офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, після 17-ти турів чемпіонату Іспанії Барселона очолює турнірну таблицю, відірвавшись від найближчого переслідувача (Атлетіко) на 4 очки.

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