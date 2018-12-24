Барселона стежить за тренером Сассуоло, який може замінити Вальверде

Тренер Сассуоло Роберто Де Зербі може у майбутньому очолити каталонську Барселону.

Контракт Барселони з Ернесто Вальверде втрачає свою силу влітку 2019 року, а каталонський гранд ще не запропонував коучу нову угоду.

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"Блаугранас" стежать за одним з наймолодших наставників Серії А – Робертом Де Зербі, який очолює Сассуоло, повідомляє італійське видання Corriere dello Sport.

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Зазначається, що Барселоні подобається атакувальний стиль команди Де Зербі. Зараз Сассуоло перебуває на 8 сходинці у чемпіонаті Італії та всього на 3 очки відстає від зони Ліги чемпіонів.