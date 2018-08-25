Вальверде не веде переговорів щодо продовження контракту з Барселоною

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде спростував інформацію про переговори з керівництвом каталонського клубу з приводу продовження контракту.

"Я ні з ким не розмовляв в Барселоні щодо цього. Зараз тільки серпень. Тренер завжди живе від тижня до тижня. Нас чекає довгий сезон. Я не переймаюся через продовження контракту. Абсурдно говорити про це зараз, коли сезон тільки розпочався.

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Якщо ми будемо грати успішно, то питання з контрактом буде вирішене. Подивимося, що станеться. Зараз я тільки хочу спробувати виграти всі матчі і зробити всіх щасливими", – цитує Вальверде Tribal Football.

Варто зазначити, що Ернесто очолив Барселону в травні 2017 року. Чинний контракт фахівця з клубом розрахований до кінця нинішнього сезону з опцією продовження ще на один рік.