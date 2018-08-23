Барселона хоче продовжити контракт з Вальверде

Іспанія — 11:43 406
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Бетіс зробив офіційну пропозицію Манчестер Сіті щодо Зінченка
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Аякс – Динамо: поразка киян спричинила паніку в Барселоні – реакція голландських ЗМІ на матч кваліфікації Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 11:20 3636
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Зоря – РБ Лейпциг: анонс матчу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 08:00 7225
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Аякс – Динамо: перший провал у сезоні, дитячі подарунки і... збереження шансів на Лігу чемпіонівЛіга чемпіонів — 01:09 15747
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Аякс – Динамо – 3:1 – відео голів та огляд матчуЛіга чемпіонів — 01:03 11782
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