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Барселона хоче продовжити контракт з Вальверде

10:17 304 Читать на русском
Барселона хоче продовжити контракт з Вальверде
Ернесто Вальверде / соцмережі

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде може підписати новий контракт з клубом.

Барселона у вересні розпочне переговори з агентом головного тренера Ернесто Вальверде щодо продовження контракту, повідомляє Mundo Deportivo.

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Контракт фахівця з клубом закінчується наприкінці сезону 2018/2019, але є опція продовження на рік, і іспанський клуб зустрінеться з представником Вальверде Іньякі Ібаньєсом наприкінці вересня або на початку жовтня.

Ернесто очолив Барселону влітку 2017 року. За цей час "блаугранас" виграли чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії.

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Теги
Головне Іспанія Барселона Барселона Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде
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