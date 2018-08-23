Барселона хоче продовжити контракт з Вальверде

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде може підписати новий контракт з клубом.

Барселона у вересні розпочне переговори з агентом головного тренера Ернесто Вальверде щодо продовження контракту, повідомляє Mundo Deportivo.

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Контракт фахівця з клубом закінчується наприкінці сезону 2018/2019, але є опція продовження на рік, і іспанський клуб зустрінеться з представником Вальверде Іньякі Ібаньєсом наприкінці вересня або на початку жовтня.

Ернесто очолив Барселону влітку 2017 року. За цей час "блаугранас" виграли чемпіонат, Кубок та Суперкубок Іспанії.

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