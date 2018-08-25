Вальверде не ведет переговоров о продлении контракта с Барселоной

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде опроверг информацию о переговорах с руководством каталонского клуба по поводу продления контракта.

"Я ни с кем не разговаривал в Барселоне об этом. Сейчас только август. Тренер всегда живет от недели к неделе. Нас ждет долгий сезон. Я не переживаю из-за продления контракта. Абсурдно говорить об этом сейчас, когда сезон только начался.

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Если мы будем играть успешно, то вопрос с контрактом будет решен. Посмотрим, что произойдет. Сейчас я только хочу попробовать выиграть все матчи и сделать всех счастливыми", – цитирует Вальверде Tribal Football.

Стоит отметить, что Эрнесто возглавил Барселону в мае 2017 года. Действующий контракт специалиста с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона с опцией продления еще на один год.