toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЧЕЛСІ ОЛЕКСАНДРІЯ - ЗОРЯ ВЕСТ ХЕМ - ТОТТЕНХЕМ

Вальверде назвав причини блідої гри Барселони з аутсайдером Ла Ліги

18:30 107 Читать на русском
Вальверде назвав причини блідої гри Барселони з аутсайдером Ла Ліги
Ернесто Вальверде / Фото Marca

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував зустріч із Леганесом (2:1) в рамках 14-го туру чемпіонату Іспанії.

12’ Юссеф Ен-Несірі
 
Луїс Суарес 53’
Артуро Відаль 81’
12’ Юссеф Ен-Несірі
53’ Луїс Суарес
81’ Артуро Відаль

"Одна з найважливіших перемог. Матч складався для нас дуже погано.

Леганес – Барселона – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Поле було жахливим, вітер заважав грати довгими м'ячами, м'яч погано рухався, суперник добре грав в обороні.

Сьогодні треба було перемагати в будь-якому випадку, і ми це зробили. Звичайно, ми грали блідо, але рухаємося далі з позитивним настроєм.

За виїзні матчі нас багато критикують, в гостях ми граємо слабко і поступилися вже тричі. Але сьогодні ми все подолали, граючи на важкому полі в непростих погодних умовах. Знаємо, що повинні грати краще", – цитує Вальверде Mundo Deportivo.

Після 14-ти турів Прімери Барселона перебуває на першій сходинці. Незважаючи на це, у ЗМІ все частіше з'являється інформація про можливу відставку керманича каталонців.

Леганес – Барселона: Вальверде, теніс, кошмар – у такому порядку, або Каталонців рятує провал Грізманна

blog_ava
Золоті 70-ті: Матч століття, легенда Динамо, німецьке порно 12:0 і ще 27 фото "старої школи"
12:00
8466
Теги
Барселона Барселона Іспанія Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Леганес - Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
43
хв
Манчестер Сіті
19:30
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук