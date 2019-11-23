Вальверде назвав причини блідої гри Барселони з аутсайдером Ла Ліги

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував зустріч із Леганесом (2:1) в рамках 14-го туру чемпіонату Іспанії.

"Одна з найважливіших перемог. Матч складався для нас дуже погано.

Леганес – Барселона – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Поле було жахливим, вітер заважав грати довгими м'ячами, м'яч погано рухався, суперник добре грав в обороні.

Сьогодні треба було перемагати в будь-якому випадку, і ми це зробили. Звичайно, ми грали блідо, але рухаємося далі з позитивним настроєм.

За виїзні матчі нас багато критикують, в гостях ми граємо слабко і поступилися вже тричі. Але сьогодні ми все подолали, граючи на важкому полі в непростих погодних умовах. Знаємо, що повинні грати краще", – цитує Вальверде Mundo Deportivo.

Після 14-ти турів Прімери Барселона перебуває на першій сходинці. Незважаючи на це, у ЗМІ все частіше з'являється інформація про можливу відставку керманича каталонців.

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