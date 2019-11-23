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Леганес – Барселона – 1:2 – відео голів та огляд матчу

16:50 182 Читать на русском
Леганес – Барселона – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Леганес – Барселона – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Барселона в складному матчі 14-го туру іспанської Прімери переграла Леганес. Дивіться відео голів та огляд матчу Леганес – Барселона.

12’ Юссеф Ен-Несірі
 
Луїс Суарес 53’
Артуро Відаль 81’
12’ Юссеф Ен-Несірі
53’ Луїс Суарес
81’ Артуро Відаль

Барселона здобула вольову перемогу над Леганесом. На 12 хвилині Ен-Несірі увірвався до штрафного, хитнув Піке та розкішно пробив у дальню дев'ятку. "Блаугранас" досить важко створювали моменти, але змогли відігратись завдяки голу Суареса, який замкнув подачу Мессі зі штрафного. А наприкінці матчу Відаль був найспритнішим після розіграшу кутового та приніс перемогу Барселоні.

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Таким чином, Барселона очолила турнірну таблицю з 28 пунктами в активі. Леганес із 6 очками замикає турнірну таблицю.

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