Леганес – Барселона: Мессі та Суарес організовують швидкий гол після перерви

Барселона зустрічається з Леганесом в рамках 14-го туру іспанської Ла Ліги. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Леганес – Барселона розпочався о 14:00 за київським часом. Каталонці виходили на поле Бутарке у статусі лідера Прімери (25 очок), випереджаючи мадридський Реал за додатковими показниками. Ернесто Вальверде не міг розраховувати на трьох крайніх захисників – Семеду, Серхі Роберто та Жорді Альбу. Відтак, місце на лівому фланзі зайняв Жуніор Фірпо, а праворуч з перших хвилин грав молодий сенегалець Мусса Ваге. Умтіті замінив дискваліфікованого Лангле.

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Тер Штеген ледь не створив каталонцям неприємностей вже на 3-й хвилині поєдинку. Німецький кіпер почав невиправдано фінтити поблизу власних воріт, а потім подарував сферу Брейтвейту, який з лінії карного вистрілив над поперечкою. Неорганізована гра Барси в обороні все ж призвела до швидкого пропущеного м'яча. Фірпо та Умітіті не встигли повернутись назад, Ен-Несірі увірвався у штрафний майданчик і розкішно виконав з-під Піке у дальню дев'ятку. Це – топ рівень. Браво!

Після цього пройшла ще одна хороша атака господарів через лівий фланг. Дембеле втратив м'яч на рівному місці, Піке програв боротьбу Бретвейту, а той миттєво переадресував на Оскара, який зовсім трішки не влучив у ближній кут. "Благуранас" створили щось більш-менш гостре ближче до середини першого тайму. Мессі виводив Суареса на побачення з Куельяром, але уругваєць задалеко відпустив круглого – "Пічу" вчасно покинув ворота, ліквідувавши небезпеку.

¡A PUNTO DE EMPATAR el BARÇA! Pichu Cuéllar tapa el avance de Súarez cuando le encaraba. Minuto 23, Leganés 1-0 Barça. #LaLiga pic.twitter.com/in6Usl1I5E — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 23, 2019

І знову веселить публіку Тер Штеген. Німецький кіпер не дістався до м'яча на правому краю штрафного, дозволив обіграти себе Брейтвейту, однак данець прострілював вже з-за лицевої. Гостям серйозно пощастило. Натомість Куельяр показав, чому Лунін не мав жодних шансів витіснити його з основи. 35-річний "Пічу", виконавши неймовірний сейв, врятував Леганес після удару головою від Суареса. Уругвайцю красиво асистував Дембеле. Це був єдиний стовідсотковий момент гостей за перші 45 хвилин. Неймовірний провал команди Вальверде до перерви, яка спромоглась на два удари в площину.

Не встиг розпочатись другий тайм, як Піке влучив у стійку після подачі Мессі з кутового. Жерар ще й опинився першим на добиванні, але підіграв собі рукою. На 53-й хвилині Барса отримала право на виконання штрафного. До воріт було далеко, тому Лео вирішив навішувати, знайшовши голову Суареса – "Ель Пістолеро" переграв Куельяра ударом від газону (1:1).

Заведений Мессі виконав фірмовий рейд по правому фланзі, змістився до центру та пробив у ближній кут – "Пічу" впевнено забрав сферу. На 70-й хвилині Вальверде дає шанс юному Ансу Фаті, який замінив непомітного Френкі де Йонга.

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