Леганес – Барселона: Мессі та Суарес організовують швидкий гол після перерви

Матч, як і онлайн-трансляція Леганес – Барселона розпочався о 14:00 за київським часом. Каталонці виходили на поле Бутарке у статусі лідера Прімери (25 очок), випереджаючи мадридський Реал за додатковими показниками. Ернесто Вальверде не міг розраховувати на трьох крайніх захисників – Семеду, Серхі Роберто та Жорді Альбу. Відтак, місце на лівому фланзі зайняв Жуніор Фірпо, а праворуч з перших хвилин грав молодий сенегалець Мусса Ваге. Умтіті замінив дискваліфікованого Лангле.

Леганес – Барселона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – каталонці з "валідольною" обороною

Тер Штеген ледь не створив каталонцям неприємностей вже на 3-й хвилині поєдинку. Німецький кіпер почав невиправдано фінтити поблизу власних воріт, а потім подарував сферу Брейтвейту, який з лінії карного вистрілив над поперечкою. Неорганізована гра Барси в обороні все ж призвела до швидкого пропущеного м'яча. Фірпо та Умітіті не встигли повернутись назад, Ен-Несірі увірвався у штрафний майданчик і розкішно виконав з-під Піке у дальню дев'ятку. Це – топ рівень. Браво!

En-Nesyri's third goal in three games puts @CDLeganes_en in front! #LeganesBarça pic.twitter.com/Sduje7T5c9