Атлетіко – Барселона – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Атлетіко і Барселона розійшлися миром 1:1 у 13-му турі чемпіонату Іспанії. Дивіться відео голів матчу Атлетіко – Барселона "Футбол 24".

Іспанія. Прімера, 13-й тур

Атлетіко – Барселона – 1:1

Голи: Дієго Коста, 77 – Дембеле, 90

Дієго Коста вивів "матрацників" вперед в середині другого тайму, забивши в матчі Прімери вперше за 9 місяців. Однак Усман Дембеле наприкінці поєдинку зумів врятувати каталонців від поразки.

Барселона вирвала драматичну нічию з Атлетіко – Коста забив уперше за 9 місяців у Прімері

Барселона набирає 25 очок, в Атлетіко стає 24. Севілья має шанс відвоювати лідерство чемпіонату Іспанії – потрібно просто обіграти в неділю Вальядолід у рідних стінах.