Барселона не без проблем здолала Корнелью в 1/16 Копа дель Рей. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Барселона з перших секунд взяла ситуацію під свій контроль та мала нагоди вийти вперед у матчі з представником Сегунди Б. Зокрема, П'яніч не зумів переграти кіпера, коли пробивав пенальті. У другому таймі той же Рамірес парирував 11-метровий від Дембеле та став першим воротарем, який відбив два удари з позначки за один матч проти Барселони.

Барселона драматично пройшла Корнелью в Кубку Іспанії, не забивши два пенальті за матч

Гра перейшла в овертайм, але вже на 92-й хвилині влучний дальній постріл вдався у Дембеле. Корнелья намагалась відігратись, але залишилась ще й у меншості. Крапку у матчі поставив Брейтвейт, який забив на останніх секундах. 2:0 – Куман крокує в 1/8 Кубка Короля після непростого матчу.