Барселона не без проблем одолела Корнелью в 1/16 Копа дель Рей. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Барселона с первых секунд взяла ситуацию под свой контроль и имела возможности выйти вперед в матче с представителем Сегунды Б. В частности, Пьянич не сумел переиграть кипера, когда пробивал пенальти. Во втором тайме тот же Рамирес парировал 11-метровый от Дембеле и стал первым вратарем, отразившим два удара с отметки за один матч против Барселоны.

Барселона драматично прошла Корнелью в Кубке Испании, не забив два пенальти за матч

Игра перешла в овертайм, но уже на 92-й минуте точный дальний выстрел удался в Дембеле. Корнелья пыталась отыграться, но осталась еще и в меньшинства. Точку в матче поставил Брейтвейт, который забил на последних секундах. 2:0 – Куман шагает в 1/8 Кубка Короля после непростого матча.