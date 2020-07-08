Атлетіко розписав результативну нічию із Сельтою, Валенсія на останніх хвилинах вирвала перемогу у Вальядоліда

Атлетіко розійшовся миром із Сельтою, Вальядолід на виїзді не зміг втримати нічию із Валенсією. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 35-й тур

Валенсія – Вальядолід – 2:1

Голи: Гомес, 30, Лі, 89 – Гарсія, 47

Сельта – Атлетіко – 1:1

Голи: Бельтран, 49 – Мората, 1

Вальядолід на виїзді зустрічався із Валенсією. Перший небезпечний момент і відразу гольовий був на 30-й хвилині. У штрафному суперника Гамейро віддав майстерну передачу на дальню стійку, яку в дотик замкнув Гомес. Гості намагались відігратись, однак до кінця першого тайму не створили жодного моменту.

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Відразу по перерві Вальядолід зумів зрівняти рахунок. Після рикошету м'яч влетів у штрафний, де його підхопив Віктор Гарсія і з розвороту пробив у лівий нижній кут. Після цього команди вели гру без явного фаворита. На 86-й Ервіас у карному майданчику замкнув простріл головою, але удар був надто слабим і голкіпер легко взяв м'яч. Покарання за марнотратство прийшло на 89-й. Кангін Лі майстерно вийшов на ударну позицію і потужно пробив поміж 2-х захисників під праву стійку. Фінальний свисток зафіксував перемогу Валенсії – 2:1.

Атлетіко завітав у гості до Сельти. Вже на 1-й хвилині матчу гості відкрили рахунок. Корреа прострілив у штрафний, а Мората в дотик замкнув. Під завісу тайму господарі мали чудову нагоду відігратись. Мендес майстерно вийшов на ударну позицію та пробив, однак м'яч пролетів повз ліву стійку.

Після перерви Сельті вдалось зрівняти рахунок. Мендес на 49-й ювелірно навісив у штрафний майданчик, а Бельтран з льоту пробив у ліву дев'ятку – без шансів для голкіпера. На 65-й Міна мав можливість вивести свою команду уперед, але з його ударом у правий кут дивом впорався Облак. Атлетіко усією командою пішли в атаку, але створити справді небезпечних моментів до кінця матчу їм не вдалось.

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