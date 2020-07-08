Атлетико расписал результативную ничью с Сельтой, Валенсия на последних минутах вырвала победу у Вальядолида

Атлетико разошелся миром с Сельтой, Вальядолид на выезде не смог удержать ничью с Валенсией. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 35-й тур

Валенсия – Вальядолид – 2:1

Голы: Гомес, 30, Ли, 89 – Гарсия, 47

Сельта – Атлетико – 1:1

Голы: Бельтран, 49 – Мората, 1

Вальядолид на выезде встречался с Валенсией. Первый опасный момент и сразу голевой был на 30-й минуте. В штрафной соперника Гамейро отдал мастерскую передачу на дальнюю штангу, которую в касание замкнул Гомес. Гости пытались отыграться, однако к концу первого тайма не создали ни одного момента.

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Сразу после перерыва Вальядолид сумел сравнять счет. После рикошета мяч влетел в штрафную, где его подхватил Виктор Гарсия и с разворота пробил в левый нижний угол. После этого команды вели игру без явного фаворита. На 86-й Ервиас в штрафной замкнул прострел головой, но удар был слишком слабым и голкипер легко взял мяч. Наказание за расточительность пришло на 89-й. Кангин Ли мастерски вышел на ударную позицию и мощно пробил между 2-х защитников под правую стойку. Финальный свисток зафиксировал победу Валенсии – 2:1.

Атлетико пожаловал в гости к Сельте. Уже на 1-й минуте матча гости открыли счет. Корреа прострелил в штрафную, а Мората в касание замкнул. Под занавес тайма хозяева имели прекрасную возможность отыграться. Мендес искусно вышел на ударную позицию и пробил, однако мяч пролетел мимо левой стойки.

После перерыва Сельте удалось сравнять счет. Мендес на 49-й ювелирно навесил в штрафную, а Бельтран с лету пробил в левую девятку – без шансов для голкипера. На 65-й Мина имел возможность вывести свою команду вперед, но с его ударом в правый угол чудом справился Облак. Атлетико всей командой пошли в атаку, но создать действительно опасных моментов до конца матча им не удалось.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ