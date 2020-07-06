Чемпіон світу та Європи може відновити тренерську кар'єру заради Валенсії

Лоран Блан входить у список кандидатів на посаду головного тренера іспанської Валенсії.

Французький фахівець є пріоритетним варіантом для "кажанів", стверджує L'Equipe. Відзначається, що Блан володіє іспанською мовою.

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За інформацією видання, на тренерську посаду у Валенсії також претендують португалець Марку Сілва та іспанці Кіке Санчес Флорес і Ернесто Вальверде.

До слова, останньою командою Блана був ПСЖ, в якому він працював з 2013 по 2016 рік. З парижанами він тричі виграв чемпіонат Франції і двічі Кубок країни (2014/15, 2015/16). Ще раніше (2010-2012) фахівець був тренером збірної Франції, з якою також вигравав чемпіонат світу та Європи у статусі гравця.

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