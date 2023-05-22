"Ми підтримуємо Вінісіуса. Він не хотів продовжувати грати.

Реал у скандальному матчі програв Валенсії, опустившись на третю позицію – Вінісіус отримав дебютне вилучення в Мадриді

У Ла Лізі серйозні проблеми з расизмом. Весь стадіон називав Віні мавпою – матч треба було зупинити. І я це сказав арбітру.

Як ми зіграли? Та я не хочу говорити про футбол. Хіба ви хочете говорити зараз про футбол?" – цитує Анчелотті MadridXtra.

Нагадаємо, вже у доданий час у грі сталась сутичка. Причиною стали вболівальники на Местальї, які скандували расистські образи на адресу Вінісіуса і жбурляли у вінгера запальнички. У штовханині Жуніор рукою відмахнувся у голову Дуро. Арбітр переглянув повтор і вилучив гравця "вершкових". Ця червона картка стала дебютною для бразильця у його матчах за Реал.

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