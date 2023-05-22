Анчелотті – про скандал з Валенсією: "Весь стадіон називав Віні мавпою – матч треба було зупинити"
Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував расистський інцидент у матчі 35-го туру Прімери з "кажанами" (0:1).
"Ми підтримуємо Вінісіуса. Він не хотів продовжувати грати.
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У Ла Лізі серйозні проблеми з расизмом. Весь стадіон називав Віні мавпою – матч треба було зупинити. І я це сказав арбітру.
Як ми зіграли? Та я не хочу говорити про футбол. Хіба ви хочете говорити зараз про футбол?" – цитує Анчелотті MadridXtra.
Нагадаємо, вже у доданий час у грі сталась сутичка. Причиною стали вболівальники на Местальї, які скандували расистські образи на адресу Вінісіуса і жбурляли у вінгера запальнички. У штовханині Жуніор рукою відмахнувся у голову Дуро. Арбітр переглянув повтор і вилучив гравця "вершкових". Ця червона картка стала дебютною для бразильця у його матчах за Реал.
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