Валенсія у гостях здолала Еспаньйол: 12-й тур Прімери, матчі суботи

У суботньому матчі 12-го туру іспанської Прімери Валенсія переграла Еспаньйол.

Чемпіонат Іспанії, 12-й тур

Еспаньйол – Валенсія – 1:2

Голи: Рока, 31 (пен) – Парехо, 69 (пен), Гомес, 81

Севілья – Атлетіко – початок матчу о 19:30

У першому матчі 12-го туру Еспаньйол у рідних стінах приймав Валенсію. У середині першого тайму господарі повели у рахунку – Джеффрі Кондогбія зіграв рукою у власному штрафному, арбітр призначив пенальті, який упевнено реалізував Марк Рока. На початку другого тайму уже "кажани" могли отримати аналогічний шанс за фол Дардера, але за мить арбітр скасував пенальті у ворота Еспаньойла після перегляду VAR. Втім, у середині тайму левантійці таки отримали право на пенальті. З "точки" пробивав Парехо – 1:1, для Даніеля цей гол став уже шостим у чемпіонаті, 4 з яких він забив саме з пенальті. А наприкінці зустрічі Валенсія вирвала перемогу – Гомес головою замкнув подачу з лівого флангу.

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