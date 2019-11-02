toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КАРПАТЫ - ШАХТЕР ЛЕВАНТЕ - БАРСЕЛОНА ВЕСТ ХЭМ - НЬЮКАСЛ

Валенсия в гостях одолела Эспаньол: 12-й тур Примеры, матчи субботы

15:53 7 Читати українською
Валенсия в гостях одолела Эспаньол: 12-й тур Примеры, матчи субботы
Эспаньол – Валенсия – 1:2

В субботнем матче 12-го тура испанской Примеры Валенсия переиграла Эспаньол.

Чемпионат Испании, 12-й тур

Эспаньол – Валенсия – 1:2

Голы: Рока, 31 (пен) – Парехо, 69 (пен), Гомес, 81

Севилья – Атлетико – начало матча в 19:30

В первом матче 12-го тура Эспаньол в родных стенах принимал Валенсию. В середине первого тайма хозяева повели в счете – Джеффри Кондогбия сыграл рукой в ​​собственной штрафной, арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Марк Рока. В начале второго тайма уже "летучие мыши" могли получить аналогичный шанс за фол Дардера, но арбитр отменил пенальти в ворота Еспаньойла после просмотра VAR. Впрочем, в середине тайма левантийцы таки получили право на пенальти. С "точки" пробил Парехо – 1:1, для Даниэля этот гол стал уже шестым в чемпионате, 4 из которых он забил именно с пенальти, а в конце встречи Валенсия вырвала победу – Гомес головой замкнул подачу с левого фланга.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ

blog_ava
Золоті 80-ті: Шахтар на броньовику, кат Динамо, смертельні жнива у Бредфорді і ще 27 фото "старої школи"
12:00
448
Теги
Севилья Севилья Испания Валенсия Валенсия Атлетико Атлетико Эспаньол Эспаньол
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
42
мин
Марсель
18:30
Лилль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук