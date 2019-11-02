Валенсия в гостях одолела Эспаньол: 12-й тур Примеры, матчи субботы

В субботнем матче 12-го тура испанской Примеры Валенсия переиграла Эспаньол.

Чемпионат Испании, 12-й тур

Эспаньол – Валенсия – 1:2

Голы: Рока, 31 (пен) – Парехо, 69 (пен), Гомес, 81

Севилья – Атлетико – начало матча в 19:30

В первом матче 12-го тура Эспаньол в родных стенах принимал Валенсию. В середине первого тайма хозяева повели в счете – Джеффри Кондогбия сыграл рукой в ​​собственной штрафной, арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Марк Рока. В начале второго тайма уже "летучие мыши" могли получить аналогичный шанс за фол Дардера, но арбитр отменил пенальти в ворота Еспаньойла после просмотра VAR. Впрочем, в середине тайма левантийцы таки получили право на пенальти. С "точки" пробил Парехо – 1:1, для Даниэля этот гол стал уже шестым в чемпионате, 4 из которых он забил именно с пенальти, а в конце встречи Валенсия вырвала победу – Гомес головой замкнул подачу с левого фланга.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ