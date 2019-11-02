Леванте – Барселона: Мессі вирішує, Грізманн робить шоу, а Суарес зазнає травми

Барселона перемагає Леванте у виїзному поєдинку 12 туру чемпіонату Іспанії. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Леванте – Барселона, розпочався о 17:00 за київським часом. Барселона виходила на поле Сьюдад де Валенсія у статусі лідера Прімери, випереджаючи мадридський Реал на один бал. Ернесто Вальверде залишив на лаві запасних Серхіо Бускетса та Ансу Фаті, які грали проти Вальядоліда з перших хвилин. Досвідченого іспанського хавбека замінив Артуро Відаль, а сенсаційну зірочку Прімери – Антуан Грізманн. Останній повернувся до основи, сформувавши разом з Суаресом і Мессі атакувальне тріденте MSG.

Леванте – Барселона: склади та онлайн-відеотрансляція матчу Ла Ліги

Перша пожежа поблизу воріт Айтора виникла на 6-й хвилині, коли Суарес пробив з-за меж карного після передачі Френкі Де Йонга, але голкіпер Леванте впевнено зафіксував сферу у власних руках. Вже незабаром уругваєць став жертвою курйозного фейлу канарського рефері Алехандро Ернандеса Ернандеса. Артур збив з ніг оборонця "жабенят", а жовте світло перед собою побачив Луїсіто. Лише втручання VAR дозволило розібратись в епізоді – жовту переадресували бразильцеві.

Після стартового домінування Барси, яке здебільшого супроводжувалось контролем, а не моментами, ініціативу перехопили господарі. Клеману Лангле за короткий період двічі довелось рятувати "кулес" від пропущеного гола у відчайдушних підкатах. Спочатку француз заблокував постріл Кампаньї з близької відстані, а згодом перехопив небезпечну передачу з правого флангу – "Команданте" Моралес був готовий замикати на дальній.

Каталонці відповідали гостротою від Грізманна, якому бракувало влучності на завершальній стадії. Француз, класно комбінуючи з Семеду, розстрілював бокову сітку, небезпечно подавав, а на 30-й хвилині втратив супершанс. Отримавши розкішний пас від Мессі, "маленький принц" проникнув у штрафний майданчик, позбавився від опіки захисника і пробив в опорну Айтора.

Попри змарнований супершанс Антуан серйозно посприяв призначенню пенальті у ворота Леванте, хитро пропустивши сферу після розрізної передачі Артура на Семеду. Португалець проскочив Мелеро, а той збив захисника Барселони у власному карному. Непомітний Мессі холоднокровно реалізував удар з "позначки" – він забиває у четвертому матчі Прімери поспіль. Перед свистком на перерву аргентинець міг оформити дубль, але не зумів проштовхнути м'яча повз Айтора приблизно з трьох метрів. Команда Вальверде у підсумку мінімально виграла перший тайм, але зазнала вагомої втрати – травмованого Суареса на 41-й хвилині замінив Перес.