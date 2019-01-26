Валенсія пропонує Вест Хему 8 мільйонів євро за Чічаріто, лондонці хочуть більше

Форвард лондонського Вест Хема Хав’єр Чічаріто може стати гравцем Валенсії, якщо команди домовляться між собою.

Іспанський клуб сподівається підписати відомого форварда. "Кажани" готові запропонувати за 30-річного мексиканця 8 мільйонів євро, повідомляє іспанська Marca.

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За даними джерела, Вест Хем не влаштовує сума, яку пропонує Валенсія. "Молотобійці" готові відпустити нападника за 12-14 мільйонів євро. Раніше повідомлялось, що сам футболіст дав згоду на перехід.

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У поточному сезоні Чічаріто провів за Вест Хем 17 матчів в усіх турнірах. Мекисканець забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі.