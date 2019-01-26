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Валенсія пропонує Вест Хему 8 мільйонів євро за Чічаріто, лондонці хочуть більше

14:46 228 Читать на русском
Валенсія пропонує Вест Хему 8 мільйонів євро за Чічаріто, лондонці хочуть більше
Хав'єр Чічаріто / Goal.com

Форвард лондонського Вест Хема Хав’єр Чічаріто може стати гравцем Валенсії, якщо команди домовляться між собою.

Іспанський клуб сподівається підписати відомого форварда. "Кажани" готові запропонувати за 30-річного мексиканця 8 мільйонів євро, повідомляє іспанська Marca.

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За даними джерела, Вест Хем не влаштовує сума, яку пропонує Валенсія. "Молотобійці" готові відпустити нападника за 12-14 мільйонів євро. Раніше повідомлялось, що сам футболіст дав згоду на перехід.

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У поточному сезоні Чічаріто провів за Вест Хем 17 матчів в усіх турнірах. Мекисканець забив 5 голів та віддав 2 результативні передачі.

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