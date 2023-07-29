Іспанська Валенсія офіційно попрощалась з одним із своїх лідерів Едінсоном Кавані, який продовжить кар'єру в іншому клубі. Про це пише прес-служба "кажанів".

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Наступний клубом зіркового уругвайця, скоріш за все, стане аргентинський Бока Хуніорс. Поки ніяких деталей потенційного переходу немає.

Нагадаємо, Кавані перебрався у Валенсію влітку 2022 року. У минулому сезоні форвард провів 28 матчів у Ла Лізі, де зміг відзначитись 7 разів і віддав дві результативні передачі.

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