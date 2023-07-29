Аталанта майже за 30 мільйонів купила найкращого бомбардира клубу Ла Ліги
15:56 - Читать на русском
Клуб із Бергамо підсилив атакувальну ланку команди, підписавши форварда збірної Малі.
Італійська Аталанта офіційно оголосила про перехід форварда Альмерії Ель-Білаля Туре. Повідомляє прес-служба клубу.
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Зазначимо, що деталі угоди, зокрема її термін, клуб із Бергамо наразі не повідомив.
За даними журналіста Джанлуки Ді Марціо, Аталанта купила 21-річного футболіста за рекордні для себе 30 млн євро з урахуванням бонусів
Варто зазначити, що малійський форвард став найкращим бомбардиром Альмерії в минулому сезоні іспанської Ла Ліги, забивши сім м'ячів.
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