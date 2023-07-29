Італійська Аталанта офіційно оголосила про перехід форварда Альмерії Ель-Білаля Туре. Повідомляє прес-служба клубу.

ПСЖ зробив пропозицію щодо форварда Аталанти – він вже визначився з пріоритетом

Зазначимо, що деталі угоди, зокрема її термін, клуб із Бергамо наразі не повідомив.

За даними журналіста Джанлуки Ді Марціо, Аталанта купила 21-річного футболіста за рекордні для себе 30 млн євро з урахуванням бонусів

Варто зазначити, що малійський форвард став найкращим бомбардиром Альмерії в минулому сезоні іспанської Ла Ліги, забивши сім м'ячів.